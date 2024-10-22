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Коммерсантъ FM
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При передаче взятки экс-сенатором Арашуковым с поличным задержан его адвокат

Адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали с поличным при передаче взятки 3 млн руб. сотруднику УФСИН, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В ближайшее время задержанному адвокату могут инкриминировать посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

Имя адвоката не уточняется. Как сказал собеседник агентства, задержанный адвокат регулярно посещал Рауфа Арашукова в исправительном учреждении («Черный Дельфин»), но не участвовал в его защите в Мосгорсуде и апелляционной инстанции.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее сообщила, что в отношении отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» Рауфа Арашукова и его адвоката возбуждено уголовное дело о даче взятки. Деньги Рауф Арашуков передавал сотруднику УФСИН через адвоката с июля по октябрь 2024 года. Утверждается, что средства предназначались для создания Рауфу Арашукову «привилегированных условий содержания». Сотрудник УФСИН сообщил о противоправных действиях осужденного и его адвоката в правоохранительные органы.

Рауфа Арашукова арестовали в 2019 году. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе и двух эпизодах организации убийства. В том же году против его отца, Рауля Арашукова, открыли четыре уголовных дела, связанные с растратой. Его также обвинили в организации убийства, к которому причастен его сын. В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному заключению по делу о создании преступного сообщества, хищении газа более чем на 4 млрд руб. и организации заказных убийств. Фигуранты дел вину не признали.

О приговоре — в материале «Ъ» «Дел хватило для всей семьи Арашуковых».

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