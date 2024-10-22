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В Музее УГМК объявили бесплатный вход при наличии «автомобильной» фамилии

В Музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) в воскресенье, 27 октября, объявили бесплатный вход для людей с «автомобильными» фамилиями, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Посетителю с «автомобильной» фамилией необходимо будет предъявить на кассе документ, удостоверяющий личность. Акция будет приурочена ко Дню автомобилиста. На бесплатный вход смогут рассчитывать, в частности, следующие фамилии: Моторченко, Капотов, Соляровский, Седанов, Жигулев, Покрышкин, Гаражнин, Гайкин, Колесов, Зимин, Газизов, Вазовский.

В Верхней Пышме 8 мая 2018 года состоялось торжественное открытие выставочного центра музея автомобильной техники УГМК на ул. Александра Козицына, 2а. На церемонию прибыли губернатор Евгений Куйвашев, члены правительства, представители духовенства.

Полина Хабарова

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