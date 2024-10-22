Медвежонок Паддингтон получил паспорт гражданина Великобритании

Министерство внутренних дел Великобритании выдало паспорт гражданина страны одному из самых известных и любимых героев книг и фильмов — медвежонку Паддингтону. Как указано в документе, имя его обладателя — Паддингтон Браун. Об этом изданию Radio Times сообщил сопродюсер нового фильма о Паддингтоне Роб Силва, который, собственно, и получил паспорт за медвежонка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amazon Prime Instant Video Фото: Amazon Prime Instant Video

По словам господина Силвы, создатели фильма обратились в МВД с просьбой «выдать точную копию, а там взяли и оформили Паддингтону настоящий паспорт — и он единственный в своем роде». Роб Силва продемонстрировал паспорт, в котором есть и фотография, и официальное подтверждение того, что обладатель паспорта и в самом деле является медведем. «Сложно заподозрить МВД в наличии чувства юмора, но под отметками должностных лиц в паспорте написано, что Паддингтон — медведь»,— рассказал господин Силва.

Как пишет The Guardian, копия паспорта потребовалась для съемок третьего фильма о приключениях Паддингтона — «Паддингтон в Перу». В этой картине медвежонок едет к себе на родину в Перу, чтобы навестить тетю — Люси.

Правда, в Перу съемки не проводились. Большая часть фильма снималась в лондонской студии, а пейзажные съемки организовали в Колумбии, чем были немало огорчены представители перуанской киноиндустрии. Решение британских режиссеров подвигло перуанских законодателей на разработку законопроекта о «возрождении киноиндустрии Перу». В документе, в частности, говорится, что главной причиной съемок фильма о Паддингтоне в Колумбии являются «отсутствие стимулов и большое количество бюрократических барьеров на местном и национальном уровне». Фильм «Паддингтон в Перу» выйдет в прокат в Великобритании 8 ноября.

Алена Миклашевская