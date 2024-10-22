Убийцу школьницы из Каменска-Уральского приговорили к 21 году колонии

Свердловский областной суд признал 35-летнего Эдуарда Голикова виновным в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского. Его приговорили к 21 году и 1 месяцу колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Также осужденный обязан выплатить родителям убитой по 3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ekboblsud Фото: @ekboblsud

По версии следствия, в ночь на 9 августа 2023 года Эдуард Голиков проезжал на велосипеде мимо одного из домов на проспекте Победы и заметил незнакомую девушку. Он решил совершить в отношении нее «преступление сексуального характера», обогнал ее и дождался на плохо освещенном участке улицы. Экспертиза установила, что девушка умерла в результате механической асфиксии.

Отец погибшей девушки Александр Ильиных рассказал журналистам, что на камерах видеонаблюдения было видно, что Эдуард Голиков следил за его дочерью. По его словам, перед нападением подсудимый останавливался и наблюдал за ней, выглядывая из-за дерева. «Я сомневаюсь, что они ранее были знакомы. Во всяком случае, согласно всем видеозаписям, они пересекаются взглядами у памятника, но она ведь его не узнала»,— рассказал господин Ильиных, добавив, что в соцсетях подсудимый также не писал его дочери.

Дело в отношении Эдуарда Голикова было возбуждено по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), п. «а» ч. 3 ст. 131 («Изнасилование»), п. «в» ч. 2 ст. 158 («Кража»), п. «к» ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ. Прокуратура настаивала, что Эдуард Голиков осознавал характер и степень опасности своих действий. Экспертиза также признала его вменяемым. В середине октября 2024 года обвинение запросило для Эдуарда Голикова наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Вину мужчина признал частично — только в краже у девушки телефона.

Полина Хабарова, Мария Шараева, Екатеринбург