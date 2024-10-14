Прокуратура запросила 22 года для обвиняемого в убийстве 16-летней на Урале

Государственный обвинитель запросил наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года для жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарда Голикова, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Он обвиняется в убийстве с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на изнасилование несовершеннолетней с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), кража с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, 8 августа 2023 года около 23:18 Эдуард Голиков проезжал по пр. Победы в Каменске-Уральском на велосипеде. Он заметил незнакомую несовершеннолетнюю 2007 года рождения и начал преследовать ее. Затем он обогнал девочку и стал дожидаться ее в наименее освещенном месте на ул. Кадочникова.

Как утверждает обвинение, как только девочка приблизилась, Эдуард Голиков схватил ее за руку и насильно провел в лесополосу, повалил на землю и стал удерживать. Она сопротивлялась и громко кричала. Тогда, по версии следствия, обвиняемый решил убить девочку, чтобы скрыть факт покушения на ее изнасилование, он причинил ей телесные повреждения и задушил. Следствие считает, что уходя он взял ее сотовый телефон.

Ранее суд продлил Эдуарду Голикову меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря текущего года. Областной суд начал рассматривать его дело 8 июля, процесс проходит в закрытом режиме. Подсудимый частично признал вину в краже телефона.

Анна Капустина