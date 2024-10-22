КС изучил дело о пенсии на детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца

Конституционный суд (КС) России рассматривает дело о праве детей на пенсию по случаю потери кормильца, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после смерти отца. Заявительницей выступила Мария Щаникова из Санкт-Петербурга, которая в 2016 году использовала репродуктивные клетки умершего супруга для ЭКО и после родила близнецов.

Подробности обсуждения передает РАПСИ. Госпожа Щаникова оспаривает ч. 1 и 3 ст. 10 Федерального закона «О страховых пенсиях». Судья КС Сергей Казанцев отметил, что факт отцовства скончавшегося мужчины был подтвержден судом. Однако правоприменительные органы посчитали, что дети не находились на иждивении отца.

Представители органов власти, принявших и подписавших оспариваемые нормы, встали на сторону заявителей, отмечает РАПСИ. Полномочный представитель Совета федерации в КС РФ Андрей Клишас напомнил, что ст. 48 Семейного кодекса признает умершего супруга матери отцом ребенка, родившегося в течение 300 дней после его смерти и его дети получают пенсию, хотя не могли быть на его иждивении. Полномочный представитель президента РФ в КС РФ Александр Коновалов также посчитал парадоксом то, что факт иждивения зависит от того, в течение какого времени после смерти отца родились дети.

Сама госпожа Щаникова рассказала, что они с мужем планировали детей, но зачать их не получалось. «Смерть мужа была неожиданной, он не пережил плановую операцию. И то, что мы сохранили его репродуктивные клетки, для меня было большим счастьем»,— рассказала женщина. По ее словам, в качестве наследства от мужа остались деньги и на них она некоторое время содержала детей.

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