В Башкирии похоронили погибшего в Курской области срочника

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии похоронили Газиза Зиннатова — погибшего в Курской области солдата срочной службы. Об этом сообщает муниципальная газета «Абзелил». Военнослужащему был 21 год.

Газиз Зиннатов родился в деревне Утяганово, школьное обучение проходил в родной деревне и в гимназии в Аскарово, говорится в тексте издания. Получив в 2023 году среднее профессиональное образование тракториста в филиале Зауральского агропромышленного колледжа, он поступил в Южно-Уральский государственный университет в Челябинске.

15 августа Газиз Зиннатов погиб на границе России и Украины в Курской области.

Идэль Гумеров