Минфин выступил за снижение доли государства в госкомпаниях

Государство должно снизить свою долю в подконтрольных компаниях до блокирующего пакета, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он обратил внимание, что во многих крупнейших западных фирмах «очень низкая концентрация акционеров», а доля в 5% — «практически уже контрольный пакет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«И, конечно, мы должны потихонечку двигаться в этом направлении. Очевидно, что это вряд ли применимо в большинстве государственных компаний, государство там наверняка захочет иметь контрольный пакет. Но мы в Минфине считаем, что это может быть именно блокирующий пакет, а не контрольный и тем более не 100%»,— сказал господин Моисеев на инвестконференции «Толк». По его словам, сейчас Минфин анализирует компании с долей участия государства в 100% и 75% и целесообразность наличия таких долей.

Замминистра ожидает, что в 2025 году многие компании с госучастием, отказавшиеся от дивидендов на фоне пандемии и введения санкций, вновь вернутся к выплатам. «Я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перфоманс»,— сказал замглавы Минфина.

Алексей Моисеев в октябре сообщал в интервью «Ъ», что последняя сделка по приватизации крупного бизнеса принесла бюджету больше 34 млрд руб. По данным Минфина, всего в бюджет поступило 50 млрд руб. от приватизации в 2024 году.

О политике Минфина по приватизации — в интервью господина Моисеева «Ъ».