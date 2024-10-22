Жителю Башкирии вынесли приговор за критику памятника «Родина-мать зовет!»

Волгоградский областной суд огласил приговор 39-летнему жителю Башкирии Расулу Ахияретдинову. Дело в отношении него было возбуждено из-за критики памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Мужчину признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права вести соцсети, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале Расул Ахияретдинов, находясь в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в «циничной, пренебрегающей нормами морали и нравственности форме» раскритиковал внешний облик скульптуры «Родина-мать зовет!». Видео с критикой он выложил в интернет.

В ролике, распространяемом СМИ, обвиняемый просил президента Владимира Путина распорядиться о реконструкции монумента, чтобы «закрыть ее срамные места». «Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может»,— говорил Расул Ахияретдинов на камеру.

По информации V1, гособвинение запросило для подсудимого наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом на публикации в интернете в течение четырех лет. Расул Ахияретдинов признал вину.

Венера Хисамова, Уфа