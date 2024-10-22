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Коммерсантъ FM
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Жителю Башкирии вынесли приговор за критику памятника «Родина-мать зовет!»

Волгоградский областной суд огласил приговор 39-летнему жителю Башкирии Расулу Ахияретдинову. Дело в отношении него было возбуждено из-за критики памятника «Родина-мать зовет!» в Волгограде. Мужчину признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он на два года лишен права вести соцсети, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Монумент «Родина-мать зовет!»

Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Монумент «Родина-мать зовет!»

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Суд установил, что в феврале Расул Ахияретдинов, находясь в мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в «циничной, пренебрегающей нормами морали и нравственности форме» раскритиковал внешний облик скульптуры «Родина-мать зовет!». Видео с критикой он выложил в интернет.

В ролике, распространяемом СМИ, обвиняемый просил президента Владимира Путина распорядиться о реконструкции монумента, чтобы «закрыть ее срамные места». «Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может»,— говорил Расул Ахияретдинов на камеру.

По информации V1, гособвинение запросило для подсудимого наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом на публикации в интернете в течение четырех лет. Расул Ахияретдинов признал вину.

Венера Хисамова, Уфа

Фотогалерея

Скульптуры Евгения Вучетича

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Ев­ге­ний Вучетич родился 28 декабря 1908 года в Ека­те­ри­но­славе (ныне — Днепр). С 1931 по 1933 год посещал Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств. С 1935 года работал на стройке гостиницы «Москва» и Государственной библиотеки имени Ленина в Москве. Но вскоре прославился как скульптор, выполнив композицию «Климент Ворошилов верхом» и получив за нее золотую медаль на Всемирной выставке в Париже

Ев­ге­ний Вучетич родился 28 декабря 1908 года в Ека­те­ри­но­славе (ныне — Днепр). С 1931 по 1933 год посещал Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств. С 1935 года работал на стройке гостиницы «Москва» и Государственной библиотеки имени Ленина в Москве. Но вскоре прославился как скульптор, выполнив композицию «Климент Ворошилов верхом» и получив за нее золотую медаль на Всемирной выставке в Париже

Фото: Малышев В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В июле 1941 года Евгений Вучетич отправился на фронт добровольцем. В конце 1942 года получил контузию и перешел в студию военных художников имени Грекова. Будучи военным скульптором, Евгений Вучетич создал памятник «Воин-освободитель» в немецком Трептов-парке. Монумент изображает советского воина, который стоит с мечом на обломках свастики. На руках он держит ребенка. Прототипом стал солдат Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкую девочку из-под обстрела в Берлине

В июле 1941 года Евгений Вучетич отправился на фронт добровольцем. В конце 1942 года получил контузию и перешел в студию военных художников имени Грекова. Будучи военным скульптором, Евгений Вучетич создал памятник «Воин-освободитель» в немецком Трептов-парке. Монумент изображает советского воина, который стоит с мечом на обломках свастики. На руках он держит ребенка. Прототипом стал солдат Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкую девочку из-под обстрела в Берлине

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

«Думаешь, мне не хочется изваять обнаженную женщину, полюбоваться красотой тела? Хочется! Но я не могу, не имею права. Я должен в каждой вещи своей нести идею, быть солдатом» &lt;br> На фото: памятник генералу Михаилу Ефремову в Вязьме работы скульптора Евгения Вучетича и архитектора Якова Белопольского, 1946 год

«Думаешь, мне не хочется изваять обнаженную женщину, полюбоваться красотой тела? Хочется! Но я не могу, не имею права. Я должен в каждой вещи своей нести идею, быть солдатом»
На фото: памятник генералу Михаилу Ефремову в Вязьме работы скульптора Евгения Вучетича и архитектора Якова Белопольского, 1946 год

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

С 1954 года в Центральном павильоне ВДНХ находится горельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава». Над изваянием три года работала команда из восьми скульпторов. Во главе с Вучетичем они изобразили около 1,5 тыс. человек на площади в 90 кв. м. Во время оттепели горельеф посчитали несоответствующим новым эстетическим задачам и закрыли его от зрителей. Позже полотно забили фанерой. Произведение Вучетича нашли только во время реставрации павильона в апреле 2014 года. Горельеф оказался сильно поврежден. Его восстановили и открыли для посетителей в марте 2016-го

С 1954 года в Центральном павильоне ВДНХ находится горельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава». Над изваянием три года работала команда из восьми скульпторов. Во главе с Вучетичем они изобразили около 1,5 тыс. человек на площади в 90 кв. м. Во время оттепели горельеф посчитали несоответствующим новым эстетическим задачам и закрыли его от зрителей. Позже полотно забили фанерой. Произведение Вучетича нашли только во время реставрации павильона в апреле 2014 года. Горельеф оказался сильно поврежден. Его восстановили и открыли для посетителей в марте 2016-го

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко

Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США) стоит скульптура Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала». Организация получила ее в подарок от СССР 4 декабря 1959 года. Герой памятника перековывает оружие в мирный инструмент земледельца. Вдохновением послужила цитата из Ветхого Завета: «И будет он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»

Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США) стоит скульптура Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала». Организация получила ее в подарок от СССР 4 декабря 1959 года. Герой памятника перековывает оружие в мирный инструмент земледельца. Вдохновением послужила цитата из Ветхого Завета: «И будет он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

После войны скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров создали памятник наркому внутренних дел РСФСР Феликсу Дзержинскому. В декабре 1958 года его торжественно открыли напротив здания КГБ на Лубянской площади. Высота скульптуры составляла около 6 м, вес — 11 т. Позже памятник превратился в символ советских репрессий. Во время путча 1991 года его демонтировали и затем перенесли в московский парк «Музеон»

После войны скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров создали памятник наркому внутренних дел РСФСР Феликсу Дзержинскому. В декабре 1958 года его торжественно открыли напротив здания КГБ на Лубянской площади. Высота скульптуры составляла около 6 м, вес — 11 т. Позже памятник превратился в символ советских репрессий. Во время путча 1991 года его демонтировали и затем перенесли в московский парк «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов  /  купить фото

Наиболее известным стал монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовет» в Волгограде. Его возводили около восьми лет и торжественно открыли 15 октября 1967 года. Масса памятника превышает 8 тыс. тонн, высота — 87 метров

Наиболее известным стал монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовет» в Волгограде. Его возводили около восьми лет и торжественно открыли 15 октября 1967 года. Масса памятника превышает 8 тыс. тонн, высота — 87 метров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Евгений Вучетич создал около 10 памятников Владимиру Ленину. По воспоминаниям его сына Виктора Вучетича, самый первый его отец вылепил из снега, когда в январе 1924 года еще подростком получил новости о смерти вождя. Наиболее известным стал памятник возле первого шлюза Волго-Донского канала (на фото). Его открыли в апреле 1973 года в качестве замены памятнику Иосифу Сталину, который стоял на том же месте и был демонтирован после развенчания культа личности

Евгений Вучетич создал около 10 памятников Владимиру Ленину. По воспоминаниям его сына Виктора Вучетича, самый первый его отец вылепил из снега, когда в январе 1924 года еще подростком получил новости о смерти вождя. Наиболее известным стал памятник возле первого шлюза Волго-Донского канала (на фото). Его открыли в апреле 1973 года в качестве замены памятнику Иосифу Сталину, который стоял на том же месте и был демонтирован после развенчания культа личности

Фото: Alexxx1979 / Wikimedia

Последней работой Евгения Вучетича стал монумент «Родина-мать» в Киеве. Памятник высотой 102 метра открыт в мае 1981 года — через семь лет после смерти скульптора. Проект завершил его коллега Василий Бородай. В июле 2023 года со щита «Родины-матери» сняли советский герб, на его месте появился трезубец

Последней работой Евгения Вучетича стал монумент «Родина-мать» в Киеве. Памятник высотой 102 метра открыт в мае 1981 года — через семь лет после смерти скульптора. Проект завершил его коллега Василий Бородай. В июле 2023 года со щита «Родины-матери» сняли советский герб, на его месте появился трезубец

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

«Я только трижды обращался к мечу — один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую землю. Второй меч держит острием вниз наш Воин-победитель в берлинском Трептов-парке, разрубивший свастику и освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает на плуг, выражая стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете» &lt;br> На фото: фонтан с атлантами возле Ростовского академического театра драмы имени Горького работы Евгения Вучетича, 1936 год

«Я только трижды обращался к мечу — один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую землю. Второй меч держит острием вниз наш Воин-победитель в берлинском Трептов-парке, разрубивший свастику и освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает на плуг, выражая стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете»
На фото: фонтан с атлантами возле Ростовского академического театра драмы имени Горького работы Евгения Вучетича, 1936 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

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Ев­ге­ний Вучетич родился 28 декабря 1908 года в Ека­те­ри­но­славе (ныне — Днепр). С 1931 по 1933 год посещал Ленинградский институт пролетарских изобразительных искусств. С 1935 года работал на стройке гостиницы «Москва» и Государственной библиотеки имени Ленина в Москве. Но вскоре прославился как скульптор, выполнив композицию «Климент Ворошилов верхом» и получив за нее золотую медаль на Всемирной выставке в Париже

Фото: Малышев В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В июле 1941 года Евгений Вучетич отправился на фронт добровольцем. В конце 1942 года получил контузию и перешел в студию военных художников имени Грекова. Будучи военным скульптором, Евгений Вучетич создал памятник «Воин-освободитель» в немецком Трептов-парке. Монумент изображает советского воина, который стоит с мечом на обломках свастики. На руках он держит ребенка. Прототипом стал солдат Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкую девочку из-под обстрела в Берлине

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

«Думаешь, мне не хочется изваять обнаженную женщину, полюбоваться красотой тела? Хочется! Но я не могу, не имею права. Я должен в каждой вещи своей нести идею, быть солдатом»
На фото: памятник генералу Михаилу Ефремову в Вязьме работы скульптора Евгения Вучетича и архитектора Якова Белопольского, 1946 год

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

С 1954 года в Центральном павильоне ВДНХ находится горельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава». Над изваянием три года работала команда из восьми скульпторов. Во главе с Вучетичем они изобразили около 1,5 тыс. человек на площади в 90 кв. м. Во время оттепели горельеф посчитали несоответствующим новым эстетическим задачам и закрыли его от зрителей. Позже полотно забили фанерой. Произведение Вучетича нашли только во время реставрации павильона в апреле 2014 года. Горельеф оказался сильно поврежден. Его восстановили и открыли для посетителей в марте 2016-го

Фото: Коммерсантъ / Евгений Гурко

Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США) стоит скульптура Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала». Организация получила ее в подарок от СССР 4 декабря 1959 года. Герой памятника перековывает оружие в мирный инструмент земледельца. Вдохновением послужила цитата из Ветхого Завета: «И будет он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

После войны скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров создали памятник наркому внутренних дел РСФСР Феликсу Дзержинскому. В декабре 1958 года его торжественно открыли напротив здания КГБ на Лубянской площади. Высота скульптуры составляла около 6 м, вес — 11 т. Позже памятник превратился в символ советских репрессий. Во время путча 1991 года его демонтировали и затем перенесли в московский парк «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Подлеснов  /  купить фото

Наиболее известным стал монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовет» в Волгограде. Его возводили около восьми лет и торжественно открыли 15 октября 1967 года. Масса памятника превышает 8 тыс. тонн, высота — 87 метров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Евгений Вучетич создал около 10 памятников Владимиру Ленину. По воспоминаниям его сына Виктора Вучетича, самый первый его отец вылепил из снега, когда в январе 1924 года еще подростком получил новости о смерти вождя. Наиболее известным стал памятник возле первого шлюза Волго-Донского канала (на фото). Его открыли в апреле 1973 года в качестве замены памятнику Иосифу Сталину, который стоял на том же месте и был демонтирован после развенчания культа личности

Фото: Alexxx1979 / Wikimedia

Последней работой Евгения Вучетича стал монумент «Родина-мать» в Киеве. Памятник высотой 102 метра открыт в мае 1981 года — через семь лет после смерти скульптора. Проект завершил его коллега Василий Бородай. В июле 2023 года со щита «Родины-матери» сняли советский герб, на его месте появился трезубец

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

«Я только трижды обращался к мечу — один меч подняла к небу Родина-мать на Мамаевом кургане, призывая своих сыновей изгнать фашистских варваров, топчущих советскую землю. Второй меч держит острием вниз наш Воин-победитель в берлинском Трептов-парке, разрубивший свастику и освободивший народы Европы. Третий меч человек перековывает на плуг, выражая стремление людей доброй воли бороться за разоружение во имя торжества мира на планете»
На фото: фонтан с атлантами возле Ростовского академического театра драмы имени Горького работы Евгения Вучетича, 1936 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Иванов

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