Google обновит менеджер паролей в Chrome на Android

Американская корпорация Google в ноябре собирается выпустить обновление менеджера пароля в Android-версии браузера Chrome. Нововведение улучшит совместимость с другими менеджерами паролей, например, Dashlane и 1Password.

Встроенный менеджер паролей Chrome предлагает менее удобный функционал по сравнению с аналогичными приложениями, так что в компании решили изменить это. Сейчас менеджер паролей Chrome на Android может зависать при автозаполнении из сторонних мессенджеров, чего не случается на iOS в Safari. Также может возникать дублирование данных и прерывистая прокрутка страниц. Тестирование новой функции начнется в Chrome 131 и более поздних версиях с 12 ноября.

Евгений Федуненко