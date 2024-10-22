В Midjourney появится ИИ-редактор изображений

Сервис Midjourney собирается запустить web-инструмент, c помощью которого пользователи смогут редактировать изображения, сгенерированные ИИ. В частности, получится изменять текстуры объектов, их цвета и другие детали, при этом сохраняя форму самого предмета.

Пользователи смогут загружать изображения на платформу и пользоваться нейросетями для их редактирования. Вероятно, новая функция может быть использована для нарушений авторских прав или создания дипфейков.

В компании осведомлены, что нововведение может привести к злоупотреблениям, — изначально доступ к сервису получит ограниченное количество пользователей. В компании также разработали систему мониторинга как с помощью ИИ, так и посредством человеческого контроля. Уже сейчас на сервисе есть маркировка изображений, созданных с помощью ИИ.

Атаки с дипфейками показали эффективность — читайте об этом в материале «Ъ».

Евгений Федуненко