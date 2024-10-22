Nikkei: G7 обязуется не размораживать российские активы и после конфликта

G7 не намерена размораживать российские активы после завершения конфликта с Украиной, сообщили источники японской газеты Nikkei. По их словам, соответствующее обязательство прописано в черновом варианте совместного заявления лидеров G7, которое было подготовлено Италией.

Финальный вариант заявления будет опубликован позднее в текущем году. Также в заявлении будет прописана гарантия предоставления Киеву кредита в размере $50 млрд за счет получения доходов от российских замороженных активов.

Страны G7 в июне объявили о решении до конца года выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. Financial Times писала, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить $20 млрд из этой суммы. Великобритания объявила, что направит Украине около $3 млрд. Предполагается, что министры финансов стран G7 выступят с заявлением об условиях кредита в Вашингтоне на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка. Срок мероприятия — с 21 по 27 октября.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».