Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку после избиения школьника

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку после избиения ученика местной школы № 80, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура оценит действия сотрудников школы на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. «В ходе надзорных мероприятий будут опрошены сотрудники школы, запрошены документы из медицинской организации для установления степени тяжести причиненного ребенку вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Напомним, в Нижнем Тагиле и ранее были инциденты, связанные с подростковыми драками. В июле прокуратура начала проверку после избиения 12-летнего мальчика группой подростков в заброшенном здании бывшего отдела полиции. Несовершеннолетние потребовали от пострадавшего 200 руб. и электронные сигареты.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, за первое полугодие текущего года количество преступлений, совершенных подростками в Нижнем Тагиле, сократилось на 29% — с 69 до 51.

Мария Шараева