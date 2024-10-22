Сотрудник сочинского «Водоканала» погиб в зоне СВО

В зоне проведения СВО погиб сотрудники МУП «Водоканал» Сочи Владислав Купцов. Ему было 40 лет, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи

Господин Купцов родился 13 августа 1984 года. В сочинском водоканале он работал с 2010 года — сначала электромонтером, а с 2018 года в должности техника по наладке и испытаниям электротехнической лаборатории. Погибшего мобилизовали из Сочи в октябре 2022 года. В августе текущего года сотрудник предприятия получил звание лейтенанта (служил в должности командира взвода инженерных заграждений инженерно-саперной роты).

Владислав Купцов награжден медалью «За храбрость» второй степени. Также получил медали «За боевое отличие» и «За разминирование».

В период прохождения службы господина Купцова дважды ранили, он получил контузию. Сотрудник предприятия погиб 12 октября 2024 года в ходе выполнения боевого задания. У военнослужащего остались жена и двое детей. Сочинский водоканал принес соболезнования родным и близким погибшего.

Вячеслав Рыжков