Житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона на автомобиль

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по дороге Черемошное—Октябрьский в приграничном районе Белгородской области. Ранение получил один человек.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram, пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу с подозрением на перелом предплечья, а также с осколочными ранениями рук и ног. После оказания первой помощи его отправят в больницу в Белгород.

Вчера, 21 октября, из-за обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области пострадали девять человек. В областном центре женщина получила легкие травмы в результате утренней атаки, еще двое пострадали в Белгородском районе. Днем в Шебекинском городском округе при массированном обстреле со стороны Украины были ранены шесть человек.

В последнее время губернатор Белгородской области регулярно предупреждает жителей приграничных районов о том, что вооруженные силы Украины сбрасывают с беспилотников мины. Вчера «лепестки» были разбросаны в районе приграничного села Грузское. В данный момент территория зачищена от снарядов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж