На борту сбитого в Судане ИЛ-76 был уроженец Башкирии

В сбитом в Судане грузовом самолете ИЛ-76 компании Airline Transport Incorparation FZC из ОАЭ был летчик Антон Селиванец, подтвердили RT его родственники. «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет»,— рассказал брат летчика, добавив, что тот часто бывал в местах военных конфликтов с гуманитарной помощью.

По информации Mash, 33-летний Антон Селиванец — уроженец Туймазов, по образованию авиаинженер. По предварительной версии, как утверждает Shot, летчик летел в Западный Кордофан с коллегой для ремонта эмиратского самолета.

Посольство РФ в Судане выясняет обстоятельства случившегося. «Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента»,— сообщило посольство в Telegram, добавив, что «ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре». Речь идет о противостоянии суданской армии и мятежных Сил быстрого реагирования (RSF).

Венера Хисамова