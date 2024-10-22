Львова-Белова: 220 тыс. детей в РФ живут в семьях в социально опасном положении

В детских стационарных учреждениях в России находится больше 58 тыс. детей, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. В семьях в социально опасном положении находятся 220 тыс. детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание,— это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тыс. Мы понимаем, что там риск попадания в учреждение (детское стационарное.— "Ъ") очень высок»,— сказала госпожа Львова-Белова на форуме Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Владивостоке (цитата по «Интерфаксу»).

Из 58 тыс. детей, находящихся в учреждениях, 34–35 тыс.— это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные находятся там без статуса, иногда годами. «Я называю это "скрытое латентное сиротство"»,— сказала детский омбудсмен. Регионам дают рекомендации для профилактики социального сиротства. Среди прочего рекомендуется создать межведомственные комиссии по вопросам обоснованности размещения детей в учреждениях. Комиссия может найти родственников ребенка, определить его статус и помочь семье.

Госпожа Львова-Белова также рассказала, что нахождение детей в домах ребенка сократилось на 25% в 14 регионах России, 2 тыс. детей попали в семьи. Проблема социального сиротства, согласно данным омбудсмена, наиболее остро стоит на севере и востоке страны — в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Кемеровской, Магаданской и Сахалинской областях, Хакасии, Чукотском автономном округе. Более 100 детей в России удалось вернуть в родные семьи в ходе всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, отметила Мария Львова-Белова.

О том, как в России решают вопрос социального сиротства,— в материале «Ъ» «За детство счастливое надо».