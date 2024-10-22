Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию египетского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Казань

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направился в Казань

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Казани у президента Египта запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также лидерами других стран. На встречах президент планирует обсудить двусторонние отношения, а также последние события на региональной и международной аренах.

Официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) отметил, что это первый саммит БРИКС, в котором Египет принимает участие в качестве полноценного участника.

Зарина Акбирова