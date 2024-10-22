В Крыму задержали мужчину, который хранил сим-карты для СБУ

В Крыму задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, мужчина за деньги хранил сим-карты, которые украинская агентурная сеть планировала использовать на территории полуострова.

По данным ведомства, 51-летний крымчанин по собственной инициативе начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ), установив контакт с ее представителем через мессенджеры. Кураторы поручили подозреваемому извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов. Часть из них, согласно указаниям сотрудника СБУ, мужчина перепрятал, а остальные хранил дома до получения последующих указаний. За выполнение задания ему перевели на банковскую карту денежное вознаграждение.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в Симферополе. «Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет»,— уточнили в ЦОС ФСБ. По решению суда мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

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Александр Дремлюгин, Симферополь