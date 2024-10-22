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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:34

Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Минпросвещения подготовило проект приказа о минимальных баллах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.

Какие минимальные баллы предлагает установить министерство:

  • информатика — 44 балла,
  • русский язык — 42,
  • обществознание — 42,
  • география — 40,
  • литература — 40,
  • биология — 39,
  • математика — 39,
  • физика — 39,
  • химия — 39,
  • история — 35,
  • иностранный язык — 30.

Минимальные баллы ЕГЭ устанавливаются для образовательных организаций, которые находятся в ведении Минпросвещения. Всего, согласно перечню на сайте ведомства, полномочия и функции учредителя Минпросвещения осуществляет в отношении более чем 30 вузов.

Минобрнауки ранее предложило внести изменения в перечни вступительных испытаний. Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз. Так, технические вузы смогут потребовать от абитуриентов сдать физику, а не профильную математику. А для учебы на педагога нужно будет сдать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».

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