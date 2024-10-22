Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год
Минпросвещения подготовило проект приказа о минимальных баллах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.
Какие минимальные баллы предлагает установить министерство:
- информатика — 44 балла,
- русский язык — 42,
- обществознание — 42,
- география — 40,
- литература — 40,
- биология — 39,
- математика — 39,
- физика — 39,
- химия — 39,
- история — 35,
- иностранный язык — 30.
Минимальные баллы ЕГЭ устанавливаются для образовательных организаций, которые находятся в ведении Минпросвещения. Всего, согласно перечню на сайте ведомства, полномочия и функции учредителя Минпросвещения осуществляет в отношении более чем 30 вузов.
Минобрнауки ранее предложило внести изменения в перечни вступительных испытаний. Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз. Так, технические вузы смогут потребовать от абитуриентов сдать физику, а не профильную математику. А для учебы на педагога нужно будет сдать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».