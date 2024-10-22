Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Минпросвещения подготовило проект приказа о минимальных баллах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.

Какие минимальные баллы предлагает установить министерство:

информатика — 44 балла,

русский язык — 42,

обществознание — 42,

география — 40,

литература — 40,

биология — 39,

математика — 39,

физика — 39,

химия — 39,

история — 35,

иностранный язык — 30.

Минимальные баллы ЕГЭ устанавливаются для образовательных организаций, которые находятся в ведении Минпросвещения. Всего, согласно перечню на сайте ведомства, полномочия и функции учредителя Минпросвещения осуществляет в отношении более чем 30 вузов.

Минобрнауки ранее предложило внести изменения в перечни вступительных испытаний. Речь идет о наборе из нескольких экзаменов, которые абитуриент должен сдать для поступления в вуз. Так, технические вузы смогут потребовать от абитуриентов сдать физику, а не профильную математику. А для учебы на педагога нужно будет сдать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЕГЭ меняют на переправе».