Минстрой предложил «гибкое нормирование» парковок возле многоэтажек

Минстрой внес в правительство «дорожную карту» по совершенствованию парковок в России. Как пишут «Известия», предполагается широкое внедрение платных паркингов в регионах и сокращение бесплатных возле многоэтажек экономкласса. Целями называются развитие общественного транспорта и снижение автомобилизации.

Как следует из «дорожной карты», к декабрю 2025 года должны быть подготовлены изменения в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» возле жилых комплексов. Плотность и геометрические параметры машино-мест будут меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог.

Минстрой сообщил «Известиям», что «дорожная карта» предусматривает «инвентаризацию парковочного пространства» в городах и формирование планов по его развитию. Ведомство считает, что инициатива позволит сформировать системный подход к размещению транспорта и снизит максимальную нагрузку на местные дороги.

Профессор Высшей школы экономики эксперт по градостроительству Михаил Блинкин объяснил «Известиям», что «дорожная карта» закрепляет «зависимость машино-мест от числа квартир в зависимости от региона и типа жилья». Сейчас на один комплекс экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, для более дорогого — 1:1. Новое правило позволит отойти от этого принципа и выбирать число парковок «по ситуации».

Кроме того, Минстрой предложил ввести запрет на стоянку на парковках, предназначенных для зарядки электромобилей. Предполагается, что бесплатные места для инвалидов будут контролироваться в автоматическом режиме с помощью камер. Фонд пенсионного и социального страхования будет предоставлять данные о людях с ограниченными возможностями и зарегистрированном на них транспорте.

Как сообщал ранее «Ъ», мэрия Москвы планирует изменить расчет норматива необходимого количества машино-мест в новых жилых комплексах и объектах коммерческой недвижимости столицы. Новые правила позволят застройщикам строить на 20% меньше парковочных мест.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелоперам расчистят машино-место».