Китай запустил искусственный спутник Земли

С космодрома Тайюань в китайской провинции Шаньси был запущен искусственный спутник Земли «Тяньпин-3» для исследования верхних слоев атмосферы. Запуск состоялся в 8:10 по местному времени (3:10 мск), сообщило «Синьхуа». Отмечается, что аппарат «успешно вышел на заданную орбиту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zheng Taotao / Xinhua Фото: Zheng Taotao / Xinhua

«Тяньпин-3» используется для мониторинга низкоорбитальной космической среды и коррекции модели предсказания орбиты. В сентябре Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-43» для испытания новых технологий при создании низкоорбитальных группировок спутников.

В 2023 году Китай провел 67 космических запусков, а в 2024-м планируется провести 100. В марте этого года КНР запустила спутник-ретранслятор для обеспечения связи между Землей и Луной, необходимой для будущих миссий.