Два поезда столкнулись в Великобритании, есть погибший

В Великобритании в результате столкновения двух поездов погиб человек, еще 15 госпитализированы, сообщил телеканал Sky News. Инцидент произошел в Уэльсе.

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Местная полиция уточнила, что ЧП зафиксировано на железнодорожном участке около деревни Лланбрайнмэйр 21 октября около 19:30. Правоохранители подтвердили гибель мужчины и добавили, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни. Остальные пассажиры обоих поездов были эвакуированы.

На месте происшествия работают медики, пожарные и спасатели, туда также направлен вертолет. В компании National Rail заявили, что в связи с инцидентом линия временно закрыта, в расписании поездов могут быть изменения.