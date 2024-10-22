Возвращение Crew Dragon с россиянином на борту перенесли в восьмой раз

Возвращение на Землю космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX отложено из-за непогоды в районе предполагаемого приводнения во Флориде. На его борту находится российский космонавт Александр Гребенкин. Отстыковка от Международной космической станции (МКС) планировалась 22 октября.

«Руководство миссии продолжает следить за погодными условиями у побережья Флориды и приняло решение перенести запланированную в понедельник вечером расстыковку миссии Crew-8 на вторник в 21:05 по времени Восточного побережья США (на 23 октября в 5:05 по мск.— ''Ъ'')»,— сообщило NASA.

Отстыковка Crew Dragon переносится в восьмой раз. Изначально она планировалась 8 октября, однако откладывалась из-за ураганов в районе Мексиканского залива. В составе экипажа международной миссии помимо Александра Гребенкина — астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они работают на МКС с марта 2024 года.