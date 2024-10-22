Инвестстандарт вписывают в правовое поле

Минэкономики предлагает законодательно закрепить существующую инфраструктуру стимулирования инвестиционной деятельности в регионах — речь идет об инвестиционном стандарте, который позволил создать в субъектах РФ единые правила привлечения капвложений. Внедрение регионального стандарта происходило «сверху» и стимулировалось компенсацией налоговых вычетов регионам из федерального бюджета — при этом формального статуса региональная инфраструктура инвестиций до сих пор не имеет, что создает риски для ее устойчивости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэкономики предложило внести поправки в закон «Об инвестиционной деятельности в РФ», закрепив в нем элементы инфраструктуры регионального инвестиционного стандарта. Этот стандарт, напомним, вырос из идеи унификации деятельности по привлечению капвложений в регионах и в 2021 году рассматривался как необходимый элемент для перезапуска инвестиционного цикла — отсутствие единых и понятных правил в регионах тормозило активность бизнеса, поясняли в правительстве. В результате к 2024 году во всех субъектах РФ появились инвестдекларация, свод инвестиционных правил, инвестиционная карта, агентство инвестиционного развития и инвесткомитет. Вся эта инфраструктура нацелена на рост привлекательности территорий для капвложений за счет повышения прозрачности работы с вкладывающими деньги компаниями и сопровождения проектов в течение всего их жизненного цикла (см. “Ъ” от 16 октября 2023 года).

Работа по внедрению и подтверждению стандарта велась совместно с предпринимательским сообществом — такой подход должен гарантировать работоспособность механизма. Однако проблема устойчивости региональной инвестиционной инфраструктуры состоит в том, что стандарт вводился «сверху» как инициатива бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова. Законодательного подкрепления инвесткомитеты, агентства и другие элементы стандарта не имеют. В результате, например, бизнес отмечал декларативность инвестдеклараций — этот документ содержит стратегию развития региона и обязательство главы субъекта по неухудшению условий ведения бизнеса.

Подготовленный Минэкономики законопроект должен эту проблему устранить, создав нормативную базу для работы инвестиционной инфраструктуры в регионах. Он наделяет региональные власти полномочиями по утверждению инвестиционных деклараций, определению специализированных организаций по привлечению таких средств, созданию инвесткомитетов, формированию механизмов защиты интересов компаний и обратной связи, а также по установлению критериев отбора приоритетных проектов для получения мер господдержки. Также вводится мониторинг реализации мероприятий по созданию благоприятной инвестсреды.

Проект не только закрепляет действующее — работа по унификации правил инвестдеятельности продолжается. Так, вводится понятие инвестиционного профиля муниципалитетов и их полномочий по работе с бизнесом. Муниципальный профиль — это документ тактического развития, учитывающий особенности территорий (отметим, муниципалитеты редко обладают ресурсами для комплексной работы с инвесторами). Основная нагрузка ложится на регионы — на этом уровне сейчас идут эксперименты по улучшению работы субъектов РФ с инвесторами. В частности, теперь часть регионов централизованно готовит инвестзаказ: 36 субъектов РФ формируют запрос на создание производства конкретного типа в определенной локации. Впоследствии инвестпредложения будут размещены на инвестиционной карте России, и любой предприниматель сможет приступить к реализации такого проекта. Как пояснял замглавы Минэкономики Мурат Керефов, речь идет о формировании проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов. Первый пакет инвестпредложений ведомство планирует подготовить к концу года: с 2025-го к формированию инвестпредложений приступят все регионы.

Диана Галиева