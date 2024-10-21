WSJ: сын основателя Playboy Хью Хефнера решил купить бренд за $100 млн

Купер Хефнер — младший сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера — вместе с группой других инвесторов сделал предложение о покупке этого бренда у его нынешнего владельца Playboy Group. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление самого господина Хефнера. Его инвестфонд Hefner Capital вместе с другими инвесторами предлагает за бренд Playboy и связанную с ним интеллектуальную собственность $100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Купер Хефнер в 2015 году

Фото: Kevork Djansezian / Reuters Купер Хефнер в 2015 году

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Господин Хефнер заявил, что это «великая американская компания и великий американский бренд», однако нынешнее руководство довело его до такого состояния, что он может исчезнуть. В случае успеха своего начинания он собирается стать генеральным директором Playboy. Какие еще инвесторы участвуют в сделке, не сообщается. Руководство Playboy Group никак не прокомментировало информацию о предложении.

Основатель Playboy Хью Хефнер умер в 2017 году. В последующие годы его дети продали принадлежащую им долю в компании. Выпуск печатной версии журнала прекратился в 2020 году — руководство компании ссылалось на сложности, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. В следующем году Playboy Group провела размещение на бирже, ее оценка через несколько месяцев после этого достигла максимума в $2 млрд. Однако с тех пор капитализация компании упала более чем на 90%, до нынешнего предложения она оценивалась в $50 млн. Долги компании составляют более $200 млн. Помимо интернет-издания Playboy у компании есть соответствующий бренд нижнего белья, соцсеть Centerfold, специализирующаяся на эротическом контенте и др. В случае если сделка состоится, Playboy Group продолжит управлять этими активами — правда, под другим названием.

После появления информации о предложении Купера Хефнера акции Playboy Group выросли почти на 20%.

Яна Рождественская