«Молдавия остается где-то посредине»

Молдавия выбирала президента и проводила референдум о вступлении страны в ЕС. Действующая глава государства Майя Санду объявила о победе сторонников вступления страны в Евросоюз, несмотря на то, что разрыв между голосами за и против составил менее 1%. Кроме того, республике предстоит второй тур президентских выборов. Официальный Кишинев заявил о беспрецедентном давлении на избирателя со стороны внешних сил. В Москве предложили представить необходимые доказательства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конфликт в стране будет только расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Возникла исключительная ситуация, когда мнение Кремля и официальных властей в Кишиневе фактически совпало. Обе стороны заявили о внешнем давлении, нарушениях и препятствовании избирательному процессу. Президент Майя Санду указала на беспрецедентное иностранное вмешательство, в том числе и со стороны криминальных группировок.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это следующим образом — предъявите доказательства, обоснуйте. На самом деле все было наоборот, явно применялся так называемый административный ресурс, преследовалась оппозиция, возбуждались уголовные дела, а противников режима бросали в тюрьмы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду».

Безобразие одним словом, не то что у нас, в России. При этом обращает на себя внимание осведомленность Москвы относительно происходящего в республике. Между тем официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, выступая на специальном брифинге в Брюсселе, прямо обвинил Россию в «колоссальной пропаганде» и открытом подкупе избирателей.

Для тех, кто не следил или не в курсе, сообщаем, что в минувшие выходные в Молдавии выбирали президента, и одновременно там проходил референдум о вступлении страны в ЕС. Майя Санду баллотировалась на второй срок. В итоге будет второй тур. Соперник Санду — бывший генпрокурор, выдвиженец от Партии социалистов Александр Стояногло. Главное, конечно, референдум. Де-юре и де-факто граждане страны сказали Европе да. Но разрыв между голосами за и против составил менее 1%. Это называется раскол.

Тем не менее госпожа президент заявила, что народ свой выбор сделал — большинство поддержало европейский путь. И в данном случае неважно, с каким счетом одержана победа. Так что осталось все это закрепить в Конституции. Согласно социологическим исследованиям, большинство прогрессивно настроенных граждан республики находятся за рубежом. Или временно, на заработках, или постоянно там проживают. А оставшиеся придерживаются в большинстве своем, скажем так, консервативных взглядов.

В чем же проблема? Пусть это звучит наивно, но выборы должны быть свободными. Вопрос, куда пойдет потом страна, звучать не должен. Ибо она не может пойти дальше своей Конституции и действующих законов. Но на самом деле нам дают понять, что выбирать условно приходится между прошлым и будущим, возвратом в СССР или вперед, на Запад. Но вот на деле получается, что Молдавия остается где-то посредине. Может быть, это и к лучшему. Но это должен быть ее выбор, а не неких сил.

Впрочем, не будем вмешаться в дела суверенного государства. Так можно согласиться с пресс-секретарем президента России, если были нарушения, значит, нужно провести расследование и по результатам передать дело в суд, затем решать, как быть дальше в рамках закона — так принято в демократических странах. Однако что-то подсказывает, дело будет обстоять по-другому.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".