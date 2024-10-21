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Средняя зарплата в Екатеринбурге вырастет до 130 тыс. рублей к 2027 году

Средняя ежемесячная зарплата в Екатеринбурге к 2027 году составит 130 тыс. руб., заявил начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин на заседании общественной палаты города. По его словам, основная причина роста доходов — дефицит кадров на рынке труда.

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным господина Прядеина, по итогам первого полугодия средняя номинальная зарплата на предприятиях составила более 96 тыс. руб, что больше прошлогодних показателей на 20%. Он добавил, что реальная заработная плата продолжит увеличиваться на 105% в год.

В конце сентября «Ъ-Урал» сообщал, что Екатеринбург занял 18 место в рейтинге городов России по уровню зарплат. В среднем в первом полугодии 2024 года жители столицы Урала зарабатывали 83,4 тыс. руб., что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Виталий Красиков

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