Водитель грузовика погиб после столкновения с отбойником на трассе «Скандинавия»

Полиция поводит проверку по факту тяжелой аварии со смертельным исходом на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Дорожное происшествие случилось днем 21 октября на 82-м километре автодороги, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, 44-летний водитель грузовика Shacman по неустановленным причинам не выдержал боковой интервал и столкнулся с бетонным отбойным ограждением. После этого автомобиль опрокинулся на правый борт.

В результате аварии водитель грузовика погиб на месте. Все подробности произошедшего уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжелом ДТП на 689-м км Московского шоссе в Петербурге. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути, где начала гореть, водитель погиб.

Андрей Цедрик