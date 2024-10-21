Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель грузовика погиб после столкновения с отбойником на трассе «Скандинавия»

Полиция поводит проверку по факту тяжелой аварии со смертельным исходом на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Дорожное происшествие случилось днем 21 октября на 82-м километре автодороги, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, 44-летний водитель грузовика Shacman по неустановленным причинам не выдержал боковой интервал и столкнулся с бетонным отбойным ограждением. После этого автомобиль опрокинулся на правый борт.

В результате аварии водитель грузовика погиб на месте. Все подробности произошедшего уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжелом ДТП на 689-м км Московского шоссе в Петербурге. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути, где начала гореть, водитель погиб.

Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...