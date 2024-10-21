Еще три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В результате атак ВСУ на Белгородский район и Шебекинский горокруг Белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон-камикадзе обстрелял легковой автомобиль, ехавший из села Черемошное Белгородского района. В результате пострадали два человека: мужчина получил ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, женщина — множественные осколочные ранения лица и рук. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую центральную райбольницу. После получения медпомощи от госпитализации отказались. Автомобиль поврежден.

В Шебекинскую центральную райбольницу обратился мужчина, пострадавший при обстреле города Шебекино. У него диагностировали осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи отправила его в горбольницу №2 в облцентре для дальнейшего лечения.

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Алина Морозова