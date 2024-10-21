Татарстан планирует увеличить экспорт халяльной продукции до $16 млн в 2024 году

Татарстан намерен нарастить экспорт халяльной продукции до 16 млн долларов в этом году. Об этом сообщил Ленар Гарипов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики, на VI Международном конгрессе «Промышленная экология регионов», проходящем в Казани, передает ТАСС.

По словам Гарипова, в настоящее время объем экспорта халяльной продукции составляет 10,5 млн долларов. До конца года республика планирует увеличить поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки, такие как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Египет, Оман, Алжир, Малайзия и Иордания.

На 21 октября 2024 года общий объем экспортной продукции агропромышленного комплекса Татарстана составил 305 млн долларов, а география поставок охватывает 52 страны. В 2023 году экспорт халяльной продукции из республики достиг порядка 11 млн долларов.

В августе сообщалось, что экспорт халяльной продукции в Республике Татарстан по итогам первых шести месяцев текущего года составил 8 млн долларов, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Анар Зейналов