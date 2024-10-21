Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арабский язык планируют ввести в ЕГЭ как предмет по выбору

Министерство просвещения России намерено включить арабский язык в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве шестого предмета по выбору через два года. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

Кравцов сделал заявление во время визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е.М. Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии — Русская школа в Абу-Даби — открылся в 2021 году. Во время экскурсии министр рассказал о планах развития образовательного сотрудничества между Россией и ОАЭ, включая расширение обменов между школьниками и преподавателями.

«Мы планируем ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору»,— отметил Кравцов. В ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный преподаванию арабского языка, на который приглашены ученые и педагоги из более чем десяти стран.

В июне сообщалось, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби будет открыт российский университет. Этот университет станет площадкой, на которой ведущие российские вузы смогут реализовать свои учебные программы.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...