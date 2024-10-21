Арабский язык планируют ввести в ЕГЭ как предмет по выбору

Министерство просвещения России намерено включить арабский язык в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве шестого предмета по выбору через два года. Об этом сообщил министр образования Сергей Кравцов, передает «РИА Новости».

Кравцов сделал заявление во время визита президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е.М. Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии — Русская школа в Абу-Даби — открылся в 2021 году. Во время экскурсии министр рассказал о планах развития образовательного сотрудничества между Россией и ОАЭ, включая расширение обменов между школьниками и преподавателями.

«Мы планируем ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору»,— отметил Кравцов. В ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный преподаванию арабского языка, на который приглашены ученые и педагоги из более чем десяти стран.

В июне сообщалось, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби будет открыт российский университет. Этот университет станет площадкой, на которой ведущие российские вузы смогут реализовать свои учебные программы.

Анар Зейналов