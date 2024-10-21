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Рубен Варданян вышел из числа акционеров компании-соучредителя «КАМАЗа»

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из капитала ООО «Автоинвест», которое является одним из акционеров КамАЗа, сообщает «Коммерсант».

15% «Автоинвеста», принадлежавшие бизнесмену, перешли Дмитрию Артякову. Дмитрий Артяков — сын Владимира Артякова, первого заместителя генерального директора «Ростеха», экс-президента АвтоВАЗа и экс-главы Самарской области.

Рубен Варданян выступал в числе инвесторов проекта электромобиля «Атом» (компания «Кама»), производство которого должно начаться в 2025 году на заводе «Москвич» (принадлежит правительству Москвы и КамАЗу). В сентябре 2022 года он объявил о намерении отказаться от гражданства РФ, в ноябре 2022 Рубен Варданян возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В сентябре следующего года бизнесмена задержали власти Азербайджана.

Зарина Акбирова

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