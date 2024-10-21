Татарстан второй год подряд не попал в маршрут новогоднего поезда Деда Мороза

Поезд Деда Мороза начнет свое новогоднее путешествие по России 19 ноября, однако Татарстан вновь не включен в маршрут. Об этом сообщает «РИА Новости» после презентации состава на Киевском вокзале Москвы.

В этом году праздничные вагоны посетят более 60 населенных пунктов и преодолеют свыше 30 тыс. километров.

Состав включает в себя приемную, сказочную деревню для игр и квестов, кукольный театр, лавку с сувенирами, а также буфет и ресторан для чаепитий. Поезд Деда Мороза — это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области, который впервые отправился в путь в 2021 году. С 2022 года поезд стал регулярным, учитывая его популярность среди детей и взрослых.

Также стоит отметить, что Татарстан не оказался в маршруте поездки и в прошлом году.

Анар Зейналов