С начала 2024 года на образование в Чувашии потратили 7,4 млрд рублей

За 9 месяцев текущего года в Чувашии на образование потратили 7,4 млрд рублей, это больше чем за аналогичный период прошлого года на 1 млрд рублей (на 15,9 %). Об этом «Ъ Волга Урал» сообщили в пресс-службе главы республики.

Из этой суммы 3,4 млрд рублей было потрачено на строительство объектов образования. В пресс-службе отметили, что затраченная на строительство сумма в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

«В этом году одновременно строится 10 школ, чего не было очень давно, ведется реконструкция детского оздоровительного лагеря „Звездный“, Аликовской детской школы искусств, а также строительство садика в деревне Москакасы», — пояснил первый вице-премьер-министр финансов Михаил Ноздряков на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

Зарина Акбирова