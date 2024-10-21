Горьковская ЖД перечислила 1,2 млрд рублей в бюджеты Татарстана с начала года

В течение девяти месяцев 2024 года Горьковская железная дорога перечислила в консолидированные бюджеты и социальный фонд Республики Татарстан 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

В январе–сентябре текущего года общий объем налоговых платежей, направленных железной дорогой в бюджеты субъектов РФ и социальный фонд, составил 14,5 млрд руб. Из этой суммы почти 10,4 млрд руб. было уплачено в Нижегородской области, 969 млн руб. — в Кировской области, 669,6 млн руб. — во Владимирской области, а 661 млн руб. — в Удмуртской Республике.

Также были сделаны отчисления в Чувашской Республике (261 млн руб.), Свердловской области (191 млн руб.), Республике Башкортостан (86,6 млн руб.) и Республике Марий Эл (39 млн руб.).

Ранее сообщалось, что с начала года Татарстан погрузил 113,2 тыс. тонн зерна на Горьковской железной дороге.

Анар Зейналов