С начала года Татарстан погрузил 113,2 тысячи тонн зерна на Горьковской ЖД

В январе–сентябре 2024 года Татарстан погрузил 113,2 тыс. тонн зерна на Горьковской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба филиала РЖД.

Всего в течение первых девяти месяцев текущего года Горьковская железная дорога погрузила свыше 446 тыс. тонн зерна, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди железнодорожных станций, обеспечивших наибольший объем погрузки, выделяются станции Татарстана: Тихорецкая — 43,3 тыс. тонн, Шемордан — 35 тыс. тонн и Казань — 34,9 тыс. тонн. Также стоит отметить успешные результаты станций в других регионах: Чебоксары (53,9 тыс. тонн), Красный Узел (43,7 тыс. тонн) и Шатки (38,9 тыс. тонн).

Кроме того, работники Горьковской железной дороги впервые отправили 43 вагона с пшеницей, собранной в 2024 году, из Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Татарстане в Турцию.

Анар Зейналов