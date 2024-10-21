Ямал возглавил рейтинг по доходам на душу населения в РФ

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место в рейтинге по доходам на душу населения во втором квартале 2024 года. Как следует из данных аналитиков «РИА Новости», средний доход на душу населения составил 156,2 тыс. руб. На эти деньги жители округа могут купить 6,02 фиксированных наборов товаров и услуг.

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Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Виды Салехарда

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Свердловской области во втором квартале 2024 года средний доход на душу населения составил 59,8 тыс. руб., это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Регион занял 14 место. Тюменская область заняла 22 место, там средний доход на душу населения составил 49,2 тыс. руб. (+5%).

Полина Хабарова