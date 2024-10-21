Женщина-водитель пострадала в дорожной аварии на подъезде к МТП «Усть-Луга»

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, в результате которого минивэн оказался в кювете. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожная авария произошла в понедельник, 21 октября, в 12:20 на подъезде к МТП «Усть-Луга».

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На месте сотрудники Госавтоинспекции установили, что 45-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda Biante не справилась с управлением, на скорости вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжелом ДТП на 689-м км Московского шоссе. После столкновения с ограждением фура упала на железнодорожные пути, где начала гореть, водитель погиб.

Андрей Цедрик