Женщина-водитель пострадала в дорожной аварии на подъезде к МТП «Усть-Луга»
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти, в результате которого минивэн оказался в кювете. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожная авария произошла в понедельник, 21 октября, в 12:20 на подъезде к МТП «Усть-Луга».
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На месте сотрудники Госавтоинспекции установили, что 45-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda Biante не справилась с управлением, на скорости вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП женщина-водитель получила травмы и была госпитализирована. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.
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