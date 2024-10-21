Пять человек погибли при пожарах в Черноземье за неделю

За прошедшую неделю в Белгородской, Курской, Орловской и Тамбовской областях зафиксировано как минимум 112 ландшафтных и техногенных пожаров, погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службах региональных главков МЧС. Данные по пожарам, произошедшим за неделю в Воронежской и Липецкой областях, пока не опубликованы.

В Тамбовской области за неделю зафиксировали 45 техногенных пожаров. Для устранения последствий ДТП сотрудники МЧС привлекались 16 раз. Кроме того, произошел взрыв бытового газа в городе Кирсанов: в результате пять человек погибли и 11 получили травмы.

В Орловской области пожарные 29 раз выезжали для ликвидации возгораний. В результате пожаров погибли три человека, в том числе мужчина и женщина в деревне Большие Озерки Корсаковского района. С мест возгораний были эвакуированы 17 человек.

В Курской области зафиксировано около 20 пожаров. 15 октября в Обоянском районе погиб мужчина 1978 года рождения, огонь уничтожил деревянную времянку. Причину возгорания устанавливают специалисты. В Щигровском районе в ночь на 21 октября произошел пожар в деревянном двухквартирном доме. Погиб хозяин одной из квартир — мужчина 1961 года рождения. Предположительно, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В Белгородской области за неделю установлено 18 пожаров, пять из них — в жилых помещениях. Три раза пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорания сухой травы и мусора на общей площади 102 кв. м. 15 раз сотрудники МЧС выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Неделей ранее в Черноземье из-за пожаров погибли четыре человека.

Денис Пискунов