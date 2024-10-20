До пяти выросло число погибших при взрыве бытового газа в тамбовском Кирсанове

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в городе Кирсанов Тамбовской области. В результате происшествия погибли пять человек, еще 11 получили травмы. Об этом сообщили в МЧС России.

Последствия взрыва

Фото: Управление СКР по Тамбовской области

Двое пострадавших госпитализированы, девять отправлены на амбулаторное лечение. Спасатели помогают жильцам из соседних подъездов забрать необходимые вещи и лекарства из квартир.

За два дня сотрудники МЧС разобрали 300 кубометров разрушенных конструкций. На месте работали 150 человек и 35 единиц техники, в том числе беспилотники, инженерная и тяжелая техника.

По словам тамбовского губернатора Максима Егорова, взрыв бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома в 4:55 19 октября. Накануне в городе был введен режим ЧС для начисления выплат пострадавшим, о его отмене не сообщалось.

По факту гибели людей в результате взрыва тамбовский СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре региона.

Алина Морозова