«Сургутнефтегазу» вернули 190 тыс. акций, принадлежавших закрывшимся компаниям

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры удовлетворил иск ПАО «Сургутнефтегаз» о признании 184,3 тыс. обыкновенных именных акций и 5,8 тыс. привилегированных именных акций бесхозяйными. Они были переданы в распоряжение компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ПАО «Сургутнефтегаз» обратилось с требованием зачислить акции на казначейский счет, поскольку их владельцы больше не значатся в качестве действующих в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц), а также нет сведений об их правопреемниках, которые могли бы быть владельцами акций. К исковым требованиям приложен список из 32 компаний, зарегистрированных в регионах России, США, Великобритании и на Кипре, которые выступали владельцами акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 рубль.

Ответчиком по делу выступило АО «Сургутинвестнефть», выступающее регистратором ценных бумаг и отвечающее за ведение реестра акционеров «Сургутинвестнефть». Компания не возражала против удовлетворения требований истца. Суд постановил удовлетворить их в полном объеме, компанию «Сургутинвестнефть» обязать исключить перечисленные компании из реестра акционеров.

ПАО «Сургутнефтегаз» за 2023 год выплатило 67,9 млрд руб. дивидендов. Дивиденды по привилегированным акциям составили 12,29 руб. на одну акцию, по обыкновенным — 0,85 руб. на одну акцию. В уставном капитале эмитента — 5 224 663 500 привилегированных и 4 121 168 476 обыкновенных акций.

Чистая прибыль ПАО «Сургутнефтегаза» за 2023 год составила 1,33 трлн руб. По данным на 21 октября стоимость обычной акции «Сургутнефтегаза» на Московской бирже составляет 25,12 руб., привилегированной — 56,5 руб.

Анна Капустина