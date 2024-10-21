VK анонсировала умную колонку «VK Капсула Про»

Российская компания VK (MOEX: VKCO) представила умную колонку «VK Капсула Про» и открыла предзаказы на нее. В розницу колонку можно будет купить за 24,9 тыс. руб., по предзаказу — за 19,9 тыс. руб. Доступны четыре цвета: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Колонка поставляется вместе с голосовым помощником «Маруся».

«VK Капсула Про» обладает мощностью 65 Вт, а также снабжена сенсорным экраном и датчиками для управления умным домом. Аудиосистема включает технологию пространственного звучания. На экране в плеере можно будет управлять плейлистами и переключать треки, а также видеть обложки альбомов и аудиокниг. Кроме этого, на дисплей выводятся время, погода, данные умного дома и функции «Маруси». Доступны функции кастомизации циферблата.

Благодаря поддержке Bluetooth, Wi-Fi и встроенному Zigbee-хабу есть возможность подключить к колонке умные устройства более чем 70 брендов и управлять ими голосом. У «VK Капсула Про» также есть датчики движения, температуры, освещенности и влажности. С помощью датчика движения можно будет автоматически включать и выключать свет и подсветку, а система оповестит владельца, если обнаружит движение в доме в его отсутствие. Можно также настроить работу кондиционеров, вентиляторов и яркость умных ламп.

Евгений Федуненко