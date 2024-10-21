Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

VK анонсировала умную колонку «VK Капсула Про»

Российская компания VK (MOEX: VKCO) представила умную колонку «VK Капсула Про» и открыла предзаказы на нее. В розницу колонку можно будет купить за 24,9 тыс. руб., по предзаказу — за 19,9 тыс. руб. Доступны четыре цвета: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Колонка поставляется вместе с голосовым помощником «Маруся».

«VK Капсула Про» обладает мощностью 65 Вт, а также снабжена сенсорным экраном и датчиками для управления умным домом. Аудиосистема включает технологию пространственного звучания. На экране в плеере можно будет управлять плейлистами и переключать треки, а также видеть обложки альбомов и аудиокниг. Кроме этого, на дисплей выводятся время, погода, данные умного дома и функции «Маруси». Доступны функции кастомизации циферблата.

Благодаря поддержке Bluetooth, Wi-Fi и встроенному Zigbee-хабу есть возможность подключить к колонке умные устройства более чем 70 брендов и управлять ими голосом. У «VK Капсула Про» также есть датчики движения, температуры, освещенности и влажности. С помощью датчика движения можно будет автоматически включать и выключать свет и подсветку, а система оповестит владельца, если обнаружит движение в доме в его отсутствие. Можно также настроить работу кондиционеров, вентиляторов и яркость умных ламп.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...