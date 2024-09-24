Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Урале зарегистрировали почти 60 преступлений в сфере фальшивомонетчества

На территории Свердловской области в период с января по август 2024 года зарегистрировали 59 уголовных дел по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, из незаконного оборота были изъяты 76 поддельных купюр.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам полковника Горелых, было изъято 36 купюр номиналом 5000 руб., пять шт. — по 2000 руб., 27 — по 1000 руб., а также четыре купюры иностранной валюты. «Преступления в данной сфере считаются особо тяжкими, так как являются посягательством на безопасность нашей державы и караются лишением свободы на срок до 8 лет даже за сбыт одного "фантика"»,— рассказал он.

Подлинная купюра имеет различные эмблемы, которые при изменении угла обзора должны менять цвет; рельефные штрихи по краям эмблемы Банка России должны быть выпуклыми на ощупь; серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются вправо.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...