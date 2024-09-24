На Урале зарегистрировали почти 60 преступлений в сфере фальшивомонетчества

На территории Свердловской области в период с января по август 2024 года зарегистрировали 59 уголовных дел по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, из незаконного оборота были изъяты 76 поддельных купюр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам полковника Горелых, было изъято 36 купюр номиналом 5000 руб., пять шт. — по 2000 руб., 27 — по 1000 руб., а также четыре купюры иностранной валюты. «Преступления в данной сфере считаются особо тяжкими, так как являются посягательством на безопасность нашей державы и караются лишением свободы на срок до 8 лет даже за сбыт одного "фантика"»,— рассказал он.

Подлинная купюра имеет различные эмблемы, которые при изменении угла обзора должны менять цвет; рельефные штрихи по краям эмблемы Банка России должны быть выпуклыми на ощупь; серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются вправо.

Полина Хабарова