Швейцарский банк UBS продает 50% Swisscard компании American Express

Сегодня стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS продает 50% оператора кредитных карт Swisscard американской платежной системе American Express. Сумма сделки не разглашается. После продажи AmEx, которая ранее уже владела 50% Swisscard в рамках СП с банком Credit Suisse, станет полным владельцем швейцарского оператора кредитных карт.

50% доли в Swisscard достались банку UBS, после того как он в марте прошлого года в экстренном порядке купил Credit Suisse, оказавшийся на грани банкротства. Теперь все бывшие клиенты Credit Suisse, обслуживавшиеся в Swisscard, перейдут к компании American Express. Сама Swisscard продолжит выпускать карты в обычном порядке с использованием платежных систем American Express, Mastercard и Visa, а также продолжит управлять бизнесом American Express в Швейцарии.

Евгений Хвостик