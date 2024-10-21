Маневровый поезд насмерть сбил пожилую женщину на перегоне Глажево — Андреево

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожных путях в Киришском районе Ленинградской области. Как сообщили в транспортной полиции СЗФО, инцидент с трагическим исходом произошел накануне, 20 октября, около 14:00 на перегоне Глажево — Андреево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Было установлено, что 60-летняя местная жительница переходила ж/д пути вне зоны пешеходного перехода. Машинист маневрового поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего, уточнили в транспортной полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 88-летний уроженец Астрахани погиб, попав под электричку около станции Купчино в Петербурге. Он также пытался перейти пути в неустановленном месте.

Андрей Цедрик