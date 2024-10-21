За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 260 военнослужащих

За сутки украинские формирования потеряли в Курской области более 260 человек, два танка, шесть артиллерийских орудий, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об сообщили в Минобороны России.

Российские войска отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка Суджанского района. В результате украинские части потеряли до 15 бойцов убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и танк.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого были нанесены поражения ВСУ в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, Плехово, Новоивановка, Нижний Клин и Колмаков Суджанского района, а также в районе поселка Новый Путь Глушковского района.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 25 420 человек, 169 танков, 103 бронетранспортера, 84 БМП, 216 арторудий, 664 автомобиля, 977 боевых бронированных машин, девять пусковых установок зенитно-ракетных комплексов, 38 пусковых установок РСЗО, 22 единицы инженерной и прочей техники, три радиолокационных станции (РЛС) ПВО, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, 52 станции РЭБ, три бронированные машины для ремонта и эвакуации и одну установку разминирования УР-77.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов