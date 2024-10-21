В Курской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменен на территории Курской области из-за стабилизации пожарной обстановки. Соответствующее постановление было опубликовано 18 октября, его подписал первый вице-губернатор Алексей Дедов.

Режим действовал с 12 апреля. Согласно документам, главам муниципалитетом рекомендовано возобновить его действие при повышении класса пожарной опасности.

14 октября постановление об отмене особого противопожарного режима подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 16 октября ограничение сняли и на территории Орловской области.

Власти других регионов Черноземья пока не сообщали о смене ограничений. С 1 апреля противопожарный режим ввели в Воронежской области. В Белгородской области его продлили до 27 октября, а в Тамбовской — до 1 ноября.

Анастасия Колпачева