Axios: Израиль передал США свои условия для окончания войны в Ливане

Канцелярия премьер-министра Израиля на прошлой неделе отправила в Белый дом документ, в котором перечислила свои условия для дипломатического урегулирования конфликта в Ливане. Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне и Тель-Авиве, спецпосланник президента США Амос Хохштейн должен будет представить этот план ливанскому правительству во время своего визита в Бейрут 21 октября.

По словам неназванного израильского чиновника, документ был составлен по итогам переговоров министра Израиля по стратегическим вопросам Рона Дермера с Минобороны страны. На встрече обсуждались меры, которые необходимо включить «в любое дипломатическое решение, направленное на прекращение войны с "Хезболлой"». Одно из требований Тель-Авива — разрешение для ЦАХАЛа «активно действовать», чтобы убедиться, что «Хезболла» не восстанавливает свою военную инфраструктуру на южной границе Ливана. Израиль также требует, чтобы ВВС страны имели полную свободу действий в воздушном пространстве Ливана.

По мнению неназванного американского чиновника, Ливан и международное сообщество вряд ли согласятся на требования Израиля. Он считает, что обозначенные условия подрывают суверенитет Ливана. Также отмечается, что оба требования противоречат резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, по которой ответственность за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и «Хезболлой» возлагается на ливанские вооруженные силы и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Как утверждают чиновники, господин Хохштейн планирует настаивать на развертывании не менее 8 тыс. ливанских военнослужащих на южной границе страны. Последние годы присутствие там ливанской армии было ограничено, и район контролировался «Хезболлой». Спецпосланник американского президента также намерен просить о расширении мандата ВСООНЛ, чтобы они могли помочь ливанским военнослужащим.

23 сентября Израиль начал военную операцию, целью которой называлась ликвидация угрозы со стороны «Хезболлы» и возвращение эвакуированных израильтян в свои дома на севере страны. 18 октября ЦАХАЛ решил мобилизовать резервную бригаду для выполнения задач на северном фронте. 20 октября Израиль анонсировал удары по «экономическим объектам» группировки по всей территории Ливана.

О развитии ближневосточного конфликта — в материале «Ъ» «Израиль просит ООН сделать выводы».