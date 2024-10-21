Politico: ЕС ужесточит санкции против РФ по окончании председательства Венгрии

Евросоюз намерен ужесточить санкции в отношении экономики России после того, как у Венгрии завершится мандат председателя в Совете ЕС, пишет Politico. По словам собеседников издания, премьер Венгрии Виктор Орбан использовал председательство страны, чтобы «фактически остановить переговоры о санкциях».

Венгрия возглавила Совет ЕС 1 июля 2024 года. С 1 января мандат в порядке очередности перейдет Польше. Министр по вопросам климата Польши Кшиштоф Болест ранее заявлял о росте импорта российского топлива в Европу. По его словам, с этим «нужно разобраться».

Как сообщил источник Politico в дипломатических кругах, страны ЕС рассчитывают, что Польша «оживит острые вопросы». «Мы надеемся, что все вопросы, которые стали заложниками неконструктивных блокировок со стороны Венгрии, будут решены в срочном порядке»,— добавил он.

Последний, 14-й пакет санкций в отношении России ЕС ввел в июне. В него вошли 116 юридических и физических лиц. В числе компаний, которые попали под ограничения, оказались «Совкомфлот» и «Уральские авиалинии». ЕС также ввел запрет на транзит СПГ из России через европейские порты. Помимо введения новых ограничений, Евросоюз, по данным СМИ, рассматривает ужесточение санкционного режима — сейчас санкции продлеваются раз в полгода, планируется делать это каждые 36 месяцев.

Подробнее о санкциях — в тексте «Ъ» «ЕС отклонил консультации».